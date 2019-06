Le duo Zic Tonique

Musicien chacun de leur côté, dans des projets et des groupes différents, Gaëlle et Bill se retrouvent en concert et en duo au sein de la formation Zic Tonique. Un attachant duo qui fait la part belle à l'accordéon diatonique, que ce soit par leurs compositions, ou encore leurs improvisations. Gaëlle Do Santos et Bill, un duo d'accordéoniste, à découvrir de toute urgence.