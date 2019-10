Le Festival Bisou à Angoulême

La Nef donne un rendez-vous tendre en novembre…

Le Festival Bisou revient à Angoulême du 7 au 10 novembre entre musiques et images… Une 1ère édition avait lancé la dynamique l’an dernier qui se confirme donc cette année. Au programme comme le résume la Nef : 4 jours d’amour, de musiques et d’impression(s)…

Hélène Dupuy, responsable de communication de la Nef et Angèle Poulain Villeneuve, artiste auteure illustratrice, partagent sur l'esprit de ce Festival Bisou