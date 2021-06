Le Festival de Froville avec Nemanja Radulovic

Embarquez pour un voyage riche en couleursorchestrales au lyrisme envoûtant et passionné!

La présnce exceptionnelle du violonniste franco-serbe à Froville le 6 jhuillet à 20h30 augure d'un concert sensationnne! Ses cheveux longs d'un noir profond et son look bohème en font un interpréte atypique du circuit des gfrands solistes internationaux.