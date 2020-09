Le Festival des jardins de Chaumont sur Loire et l'actualité de la musique

Le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher)

Les jardins de la terre, retour à la terre mère est le thème de l'édition 2020.

Dans l’Antiquité grecque, la Terre Mère, Gaïa, Déesse mère personnifiant la terre fertile, donnant la vie, était, comme la Parvati hindoue, infiniment respectée… Dans la frénésie de la mondialisation et le développement exponentiel de sociétés tournées vers leur “croissance”, le lien s’est considérablement distendu avec cette figure fondamentale, protectrice et nourricière. Or, au-delà de sa puissance symbolique et mythologique, la Terre Mère, source fructueuse et éternelle, est une communauté indivisible et autorégulée de tous les êtres, végétaux, animaux et humains qui la constituent et doivent être protégés sans distinction. Les composantes physique, chimique, biologique, les différents écosystèmes, la biosphère, la poussière et les océans interagissent de façon à maintenir un environnement optimal pour la vie.

Au service de cette idée et de sa traduction esthétique, les auteurs des jardins de l’édition 2020 ont proposé des réponses positives, ambitieuses et exemplaires. Magnifiant les merveilles de la Terre Mère, ils ont conçu des scénographies nouvelles et contemporaines, visant à faire comprendre, surprendre et faire rêver. Ils nous ont proposé des scénarios inédits, faisant naître l’envie de multiplier à l’envi les lieux verts.

Renseignements: http://www.domaine-chaumont.fr/fr/festival-international-des-jardins/edition-2020-les-jardins-de-la-terre-retour-la-terre-mere

Incroyables chrétiens avec Dominique Boulc'h

La déclaration universelle des droits de l'homme avec la personnalité de Charles Melik

L'actualité de la musique avec Melchior Gormand

-Amy Macdonald: The Hudson

On avait découvert l'artiste écossaise en 2007 avec son tube This Is the Life. Elle revient le 30 octobre 2020 avec l'album The human demands. The Hudson en est le 1er extrait...