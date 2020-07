Quand la musique rencontre l'histoire, quand l'architecture et le patrimoine accueillent Adrien et Christian-Pierre La Marca c'est le Festival du Forez, jeune et dynamique comme ses deux directeurs artistiques. Il nous présentent leurs choix musicaux pour ce festival hors norme qui se déroule dans le nord du département de la Loire, ils sont au micro de Anne Bois et nous donnent rendez-vous en 2021.