Le Festival du Forez

Deux frères passionés et musiciens, une solide équipe de bénévoles, et déjà sept ans d'éxistence, vous l'avez devinez nous parlons du Festival du Forez, qui se déroule entre Roanne et Andrezieux Bouthéon,du 9 juillet au 4 Aout, avec une programmation éccléctique et ambitieuse, n'ayons pas peur des mots:en voici d'ailleurs un aperçu: Adrien et Christian Pierre La Marca directeurs artistiques sont au micro de Anne Bois.









la billeterie est ouverte sur internet festvalduforez.com, ou au 06 61 53 85 72 ou dans les offices de tourisme Loire Forez: Roanne, Pommiers- en Forez, Andrézieux Bouthéon, Charlieu, Montbrison, Champdieu