Le Fitzwilliam Virginal Book (2ème partie)

Selon la tradition, le Fitzwilliam Virginal book, ce recueil manuscrit rassemblant

297 oeuvres aurait été rédigé par Francis Tregian entre 1609 et 1619, durant sa captivité à la Tour de Londres. Cet écrivain et musicien humaniste était catholique et réfractaire à la religion anglicane, c'est pourquoi il a été emprisonné avec d'autres récusants par le roi James Stuart.