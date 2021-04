le Garçon d'orchestre " Garçon d'Orchestre"

Discrets -voire invisibles- mais indispensables à l’équilibre orchestral, les garçons d’orchestre constituent un rouage essentiel entre le chef et les musiciens.

Pour Marcel Mercier, ils régissent la circulation de ces personnages tout droits sortis de la commedia dell’arte. Mais plus que cela, ils sont les gardiens du temple orchestral. Ils mènent avec entrain la valse des chaises et autres pupitres, garantissant à chacun sa place et son confort dans le collectif et permettant ainsi au navire symphonique d’arriver à bon port.

Thierry Clauer et Jean-Christophe Dieudonné, régisseurs de l’Orchestre national de Metz, nous parlent de leur métier et des coulisses de l’orchestre.