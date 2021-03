le Garçon d'Orchestre" l'Alto"

Négligé voire moqué, l’alto passe souvent inaperçu aux côtés du violon et du violoncelle. Il a néanmoins su acquérir ses lettres de noblesse au fil du temps et peut enfin revendiquer pleinement son statut d’instrument soliste à la voix chaude et mélancolique, apportant rondeur et lyrisme au quatuor.

Léonore Castillo, alto solo de l’ONM, défend la beauté et la particularité de son instrument.