Le garçon d'orchestre : la clarinette

D’un esprit félin et d’une énergie tranchante, elle est la reine de l’harmonie, trônant toujours aux côtés du basson, derrière la flûte et le hautbois. De Mozart à Bartok, son agilité mélodique et son étendue de nuances extrêmes confèrent à la clarinette la possibilité de nous éblouir dans un large répertoire. Elle a su intégrer le cercle restreint des instruments virtuoses de la musique classique, comme nous le démontre Florent Charpentier, clarinette solo de l'Orchestre national de Metz.





RCF Jerico Moselle, en partenariat avec la Cité Musicale de Metz, vous propose plus qu'une émission musicale : c'est à la découverte d'une création exclusive que nous vous invitons dès ce mardi 16 mars à 20h sur notre antenne FM, en podcast sur rcf.fr et sur les différentes plateformes ! Dans cette période où les artistes ne peuvent exercer devant leur public, votre radio locale en Moselle se mobilise !

Marcel Mercier, poète et musicien, a formidablement retranscrit dans un fameux recueil de poèmes, Le garçon d'orchestre, les personnalités de chaque instrument. Dans une langue riche et pleine d'esprit, Marcel Mercier raconte comme nul autre la place de chacun dans l'orchestre et établit, à travers des portraits tantôt acerbes, tantôt tendres, une solide passerelle entre littérature et musique.

Les musiciens de l'Orchestre national de Metz mettent en musique cette prose exigeante, lue par Jacques Mercier, ancien directeur musical et de l'orchestre...et fils du poète.

