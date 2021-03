Le Garçon d'orchestre " la flute"

Un instrument véloce et sautillant aux sonorités envoûtantes : la flûte traversière possède tous les charmes.

Elle passe aisément de l'oiseau au serpent. Avec un corps fait d'argent ou d'or, elle peut se targuer d'être la plus brillante des bois. Son petit frère, le piccolo, se fait souvent plus discret mais n'en demeure pas moins l'un des instruments les plus puissants de l'orchestre. Claire le Boulanger, flûte solo, et Claire Humbertjean, piccolo solo, toutes deux musiciennes de l'Orchestre national de Metz, soufflent malicieusement à nos oreilles la douce musique des flûtes.