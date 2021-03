Le Garçon d'orchestre " la Harpe"

Souvent associée à la délicatesse et à la volupté, la harpe d’Hermès, Apollo et Erato traverse les âges et les civilisations.

De sa majestueuse colonne à ses cordes multicolores en passant par ses sept pédales, cet instrument aux dimensions imposantes apporte grâce et rondeur aux plus grandes œuvres symphoniques. Manon Louis, harpe solo de l’Orchestre national de Metz, nous propose un voyage musical divin.