Le Garçon d'orchestre " Le Basson "

Instrument de la famille des anches doubles, le basson impressionne par son corps verni et son tube de laiton au galbe gracieux.

Qu’il soit allemand ou français, il est le plus grave des bois, mais aussi et sans doute le plus atypique, tantôt grinçant, tantôt sensuel. Son grand frère le contrebasson fait trembler la terre sous ses graves organiques et saisissants.

Pierre Gomes et Jérémie Lussiez, respectivement basson solo et contrebasson solo de l’Orchestre national de Metz, nous parlent de leurs instruments.