le garçon d'orchestre : le chef d'orchestre

« Homme au roseau magique », « avocat au geste ridicule » comme l’écrit Marcel Mercier dans Garçon d’orchestre.

Tantôt adulé par le public qui voit en lui un dieu vivant, tantôt conspué par les musiciens pour qui il est un dictateur absolu, monarque de droit divin cruel et sans pitié, il trône tel un démiurge qui agite les bras et dont le geste semble magiquement faire naître le son.

Jacques Mercier, chef d’orchestre, nous parle de ce mystérieux personnage, pétri de paradoxes et de contradictions…

Découvrez le podcast "Le garçon d'orchestre"

RCF Jerico Moselle, en partenariat avec la Cité Musicale de Metz, vous propose plus qu'une émission musicale : c'est à la découverte d'une création exclusive que nous vous invitons dès ce mardi 16 mars à 20h sur notre antenne FM, en podcast sur rcf.fr et sur les différentes plateformes ! Dans cette période où les artistes ne peuvent exercer devant leur public, votre radio locale en Moselle se mobilise !

Marcel Mercier, poète et musicien, a formidablement retranscrit dans un fameux recueil de poèmes, Le garçon d'orchestre, les personnalités de chaque instrument. Dans une langue riche et pleine d'esprit, Marcel Mercier raconte comme nul autre la place de chacun dans l'orchestre et établit, à travers des portraits tantôt acerbes, tantôt tendres, une solide passerelle entre littérature et musique.

Les musiciens de l'Orchestre National de Metz mettent en musique cette prose exigeante, lue par Jacques Mercier, ancien directeur musical et l'orchestre...et fils du poète.

Abonnez-vous au podcast "Le garçon d'orchestre" sur Apple Podcast, Spotify, Deezer.