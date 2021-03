Le Garçon d'orchestre " Le Cor"

Le cor serait-il l’instrument le plus dur du monde ?

C’est en tout cas ce que laisse entendre le Guinness book des records ! Avec son embouchure étroite et ses aigus imprévisibles, le cor exige quoiqu’il en soit un apprentissage ardu. Associé tantôt aux bois, tantôt aux cuivres, il est un rouage essentiel et sensible de la mécanique orchestrale.





Khalil Amri et Julien Pongy, cornistes à l’Orchestre national de Metz, évoquent en duo leur instrument aussi insaisissable qu’unique.