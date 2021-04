Le Garçon d'orchestre " Le Violoncelle "

On dit du violoncelle qu'il est l’instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine.

Malgré son gabarit imposant et sa capacité à faire gronder l’orchestre depuis les tréfonds de sa tessiture, son timbre chaleureux et rond touche directement notre âme. Instrument hautement lyrique, il porte son chant vers des horizons infiniment poétiques et sensibles.

Philippe Baudry, violoncelle solo de l'Orchestre national de Metz, nous dévoile les multiples étendues du violoncelle.