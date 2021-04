Le Garçon d'orchestre " Le violoniste"

Il en va du violoniste comme du footballeur: la manière d'envisager le métier dépend de son positionnement dans l’équipe !

Le violon solo, bras droit du chef d’orchestre, fait figure de privilégié, en dépit des responsabilités qui pèsent sur lui. Les musiciens dits "du rang", cachés derrière une forêt d’archets et de pupitres, font en sorte de faire oublier leur nombre et d'obtenir l’unité sonore la plus parfaite.

David Mancinelli, l'un des violons solo de l’Orchestre national de Metz, nous livre son amour pour son violon et son rôle dans l'orchestre.

On dit du violoncelle qu'il est l’instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine. Malgré son gabarit imposant et sa capacité à faire gronder l’orchestre depuis les tréfonds de sa tessiture, son timbre chaleureux et rond touche directement notre âme. Instrument hautement lyrique, il porte son chant vers des horizons infiniment poétiques et sensibles.