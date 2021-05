le Garçon d'orchestre " Marcel Mercier"

Pianiste, compositeur, pédagogue, et poète, Marcel Mercier était un personnage haut en couleurs qui a marqué la littérature musicale par un recueil de poèmes aussi drôle que passionnant : « Le Garçon d’orchestre ».

Sous leurs airs faussement légers et innocents, les sonnets instrumentaux du recueil sont d’une rare acuité sur l’orchestre symphonique, ce microcosme si particulier. Marcel Mercier observe et dépeint, non sans humour, les caractéristiques de chaque instrument à travers des textes aussi rythmés, ciselés et colorés qu’une symphonie.

Plus qu’une œuvre littéraire exceptionnelle, « Le Garçon d’orchestre » de Marcel Mercier offre un regard unique posé sur l’orchestre symphonique, entre une touchante tendresse et causticité assumée.