Le Garçon d'orchestre " Timbales et Percussions "

Caisse claire, cymbales, gong et autres xylophones font partie d’une même famille cosmopolite : les percussions.

Sans doute la plus petite famille de l’orchestre en nombre de musiciens mais bel et bien la plus grande en nombre d’instruments ! Il est un en revanche qui se démarque, asseyant son importance capitale dans l’équilibre orchestral, c’est le timbalier. Entre rigueur rythmique et apport mélodique, son rôle de « deuxième chef » est assumé et mérité.

Damien Saurel, timbale solo de l’Orchestre national de Metz, et Aline Potin, percussionniste, parlent des spécificités de cette famille d'instruments pas comme les autres.