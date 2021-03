le Garçon d'Orchestre"la clarinette"

Véritable instrument caméléon, aussi à l'aise comme soliste que dans l’orchestre, LA CLARINETTE s’adapte à tous les styles :jazz, klemzer, classique.

D’un esprit félin et d’une énergie tranchante, elle est la reine de l’harmonie, trônant toujours aux côtés du basson, derrière la flûte et le hautbois. De Mozart à Bartok, son agilité mélodique et son étendue de nuances extrêmes confèrent à la clarinette la possibilité de nous éblouir dans un large répertoire. Elle a su intégrer le cercle restreint des instruments virtuoses de la musique classique, comme nous le démontre Florent Charpentier, clarinette solo de l'Orchestre national de Metz.