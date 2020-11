Le groupe de rap SAIL

Les 4 rappeurs du groupe SAIL nous revele les arcanes de leur 2eme album

"page noire" et surtout l'alchimie qui les lie...normal pourrait on dire, le pseudo d'un des

membres prolifique du groupe etant l'alchimiste...... et on peut meme aller jusqu'a dire que rien n'est "superflu" chez lui (et dans ce groupe)

car c'est le titre judicieux de son album solo.. .des solos que chacun des membres de ce groupe eclectique s'autorise deja sans vergogne.

https://www.instagram.com/sailproduction/

https://www.facebook.com/sailprod/

https://musics.link/PagesNoires