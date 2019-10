« Rien ne sert de courir… » première intuition et premier pas posé dans la musique par le groupe EPSYLON avec derrière ce titre un projet, une passion et l’envie d’un travail au long cours.

12 ans plus tard, le sillon sur lequel ils s’étaient engagés les a conduits de disques en concerts vers des horizons plus vastes que ce qu’ils avaient envisagé. Un répertoire et des prestations scéniques sans cesse renouvelés, avec destitres qui ont pris tout leur éclat sur les tournées.

Désormais, « Epsylon » n’est plus la 5ème lettre de l’alphabet grec, mais un nom en lettres majuscules qui s’affirme de disque en scène dans l’alphabet de la scène chrétienne du Rock .

www.epsylonlegroupe.com