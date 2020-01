Le groupe Kalimuchow

Le groupe s'appelle Kalimuchow, ce sont 4 jeunes musiciens qui proposent une musique du centre France le Berry avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. C'est aussi la génération montante des formations de musique traditionnelle d'une belle région de France, qui conserve encore et toujours son patrimoine. Kalimuchow fait vibrer les parquets de danse. On les retrouve cette semaine, dans Folk en Stock.