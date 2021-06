Le groupe "RHESUS"un morceau en exclu pour FDF de leur nouvel Album !

Nouveauté pour commencer notre 905 ème de FDF : PERRINE MISSEMER, album ODIA/HOME : écoutons YELLOW LEATHER www.perrinemissemer

Bienvenue dans notre émission :)

Continuons à découvrir nos albums " fil rouge des nouveautés " : avec GARRIC, album SOLIDARITAT, KALAKAN, album ARTIZAR et LUNE BLEUE TRIO, album THE OTHER ROAD, à l'écoute respectivement : FRAIRES DE GRANIT (Frères de granit ):" De la bouche du vent qui fait parler les pierres... d'Orient, d'Occident mélange des frontières, d'Òc et de Bretagne, embrouille des accents, Gwez derv ou Garric sont emmêlés....", EGUZKI BEROA et L'HORLOGE INFERNALE . www.garric.org www.kalakan.eus www.clotildetrouillaud.com

GWENNYN, album IMMRAM, DENEZ, album STUR AN AVEL et DENOAN avec : MIZIOÙ DU, LA GWERZ DE MONTSEGUR et LE QUART D'HEURE DE TROP, une belle valse www.gwennyn.bzh www.denezprigent.com http://denoan.wixsite.com/denoan

Le groupe TRI YANN et l'ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE, album LA TRADITION SYMPHONIQUE 2 (2004) pour une belle chanson inspirée pour la musique d'HENRY PURCELL : LES FILLES D'IRLANDES

Nous terminerons avec ETIENNE GRANDJEAN ET LA BELLE SOCIETE (1997), et LA JAVA MYSTERE http://etiennegrandjean.free.fr

Notre chronique du dimanche : le retour de notre TITI adoré, THIBAUD ARCIER qui fait le tour des magazines partenaires de notre émission.

Bonne écoute et à dimanche prochain ! VAL et YVES pour www.folk57.com

PS : Une surprise " lorraine " pour vous ... restez bien à l'écoute ^^