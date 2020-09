Le jardin des anges - N°1 6 septembre 2020 à 14:00

L’ évangile de ce jour est celui de Matthieu au chapitre 18 les versets 15 à 20.

Le dernier verset a retenu mon attention

Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux.

C’est justement ce verset que Bach traite dans l’aria d’alto de la cantate BWV 42, mais nous écouterons la Cantate en entier.

Les interprètes : les Petits Chanteurs de Vienne, le Chorus Viennensis et le Concentus Musicus de Vienne sous la direction de Nikolaus Harnoncourt.

Mais nous entendrons aussi

Trois extraits de la Flûte Enchantée de Mozart, trois extraits où interviennent des garçons. Ils sont les messagers de Sarastro que la Reine de la nuit fait passer pour l’homme des ténèbres et qui au contraire va se révéler comme l’homme de la lumière, épris de raison et non atteint par les passions. TROIS est un symbole maçonnique mais aussi le symbole chrétien parfait de la Trinité

Trois solistes du choeur de garçons Aurelius de la ville de Calw en Bade Wurtemberg sous la direction de Johannes Sorg.

Le psaume 91 de Félix Mendeslssohn

Denn er hat seinen Engeln befohlen

(Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ; ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.)

Le Psaume 42 de Félix Mendeslssohn

Ces deux psaumes sont interprêtés par le choeur de garçons de Windsbach sous la direction de Karl Friedrich Beringer.

et enfin O du eselhafter Martin ( O toi l’ âne Martin.)

Cela me fait penser au Cardinal Etchegarray disparu il y a juste un an et qui écrit un livre merveilleux : « J’avance comme un âne » je vous en conseille la lecture !

Le merveilleux Tölzer Knabenchor sous la direction de Gerhard Schmidt Gaden

Bonne écoute !