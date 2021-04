Le jardin des anges - n° 31- 4 avril 2021 à 14:00

3° mouvement du motet Singet dem Hernn eine neues Lied de Bach par l'ensemble Pygmalion sou sla direction de Raphaël Pichon CD Erato

La séquence grégorienne Vicimae Pascali Laudes par l'Ecole Maîtrisienne des Pays de Loire sous la direction de Bertrand Lemaire CD EMRPL distribution SM

Le motet Vicimae Pascali Laudes de Eustache du Courroy par la Maîtrise de Versailles et le New College Oxford sous la direction de Michel Marc Gervais CD K617

Le choral Christ lag in Todesbanden de Bach par Marie Claire Alain sur l'orgue Marcussen de l'Eglise Ste Marie à Hölsingborg en Suède CD Erato

la Cantate BWV 4 de Bach par les Petits Chanteurs de Vienne et e Concentus Musicus sous la direction de Niolaus Harnoncourt CD Das Alte Verk

Le motet Surrexit Pastor de Mendessohn par l'Ecole Maîtrisienne des Pays de Loire sous la direction de Bertrand Lemaire CD EMRPL distribution SM

Bonne fête de Pâques