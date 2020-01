Le jazz se refait une place en Sarthe grâce à Chorus

Inaugurée cette semaine, Chorus, la nouvelle scène de Jazz au Mans, nous ouvrait ses portes pour un temps d'échange et de partage avec des artistes sarthois : Lucile Richard et Nicolas Gréory, chanteuse et pianiste, nous ont parlé de leur première expérience dans ce nouveau lieu. L'occasion de partager inspirations, souvenirs et projets, notamment à destination des collégiens sarthois dans quelques semaines...