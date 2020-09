Le jeu en réalité augmentée Star Treck au Bourget et l'actualité de la musique...

StarTrek : First Contact Experience pour découvrir le Musée de l'air et de l'espace du Bourget

La “StarTrek : First Contact Experience” permet au grand public de découvrir de manière ludique et immersive l’Histoire de la conquête spatiale. À travers différentes missions, et aidés par des figures emblématiques du film, les joueurs, armés de leur mobile, parcourront le grand "Hall Espace" du musée pour retrouver les pièces du vaisseau Phoenix et combattre leurs ennemis.

Renseignements: https://www.museeairespace.fr/actualites/star-trek-first-contact-experience/

L'actualité de la musique avec Renaud Volle

-​Dany Brillant: La bohème

Ami de Charles Aznavour, Dany Brillant compte faire redécouvrir le répertoire de l'artiste disparu il y a deux ans à travers un album de reprises sur lequel il lui rendra hommage "Dany Brillant chante Aznavour". Avant sa sortie en octobre, il propose "La bohème" dans une relecture salsa.