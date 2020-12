Le jour de l’an : comment est-ce ailleurs ?

Au programme :

Naples, La Tarantella par Flavio Esposito

Istanbul, Rast oyun havasi par l’Ensemble Hüseyin Türkmenler

Mendoza, Cantando en mi valle par Viracocha

Séville, Bulerias par Bernarda de Utrera et accompagnement de guitares

Berlin, Du bist mein Greta Garbo par Max Raabe et le Palast Orchestra

Glasgow, S’Flinch an oidche par Catherine-Ann MacPhee

Cardiff, Guide Me, O Thou Great Jehovah par le Chœur d’hommes Tredegar Orpheus

Moscou, Sous la fenêtre le merisier se balance par Svetlana et groupe

Nagoya, Daïnichisan par Secte Shingon

New-York, Main Title par un ensemble de solistes sous la direction de Ralph Burns

Rio de Janeiro, Cateretê de Oscar Lorenzo Fernandez par Cristina Ortiz

Fabien Barxell