Début 1956, Elvis PRESLEY dont le contrat et les enregistrements pour le label de SAM PHILIPPS viennent d’être achetés par RCA, va définitivement s’emparer d’une couronne que plus personne ne sera en mesure de lui disputer. Les 10 et 11 janvier 1956 Elvis honore à Nashville sa première séance d’enregistrement pour RCA qui vient de rééditer ses 5 premiers singles.