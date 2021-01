Pierre-Yves Deroche

Sa vie professionnelle l'a amené à parcourir le monde, à enseigner en école d'ingénieurs et à l'Institut Français de la mode en particulier.Entrepreneur, il a crée sa propre entreprise de conseil et de courtage d'assurances.A la retraite, il écrit des livres, produit des émissions de radio, s'adonne à la musique en poursuivant des cours au Conservatoire, se passionne pour l'histoire en général mais locale en particulier de son Jura natal et de sa région des lacs.