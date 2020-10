Le lac de Serre-Ponçon et l'actualité de la musique

Le Muséoscope du Lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes

La construction du barrage de Serre-Ponçon a été un bouleversement économique et social pour les départements des Hautes-Alpes et de l’Ubaye. En 1994, Gérard Ubrun, chef d’entreprise, réalise qu’il existe un vide autour de cette histoire. Il faut filmer les témoignages de personnes expropriées et construire un musée qui relate l’histoire des villages engloutis. Le Muséoscope du Lac retrace l'histoire de la construction du barrage et des villages engloutis. À travers un parcours visuel et sonore, venez découvrir ce lieu propice à l'éveil qui associe dans un même espace scénique, le loisir et la culture.

Renseignements: http://museoscope-du-lac.com/fr/accueil.html

L'actualité de la musique avec Clément Bluteau de l'Ecole Pierre

-Clio: Ai-je perdu le nord?

Jeune artiste originaire de Besançon, Clio nous revient en octobre 2020 avec ce single qui annonce un prochain album (le 3ème) qui devrait sortir début 2021... Pour annoncer son prochain album, elle chante son besoin de fuir la capitale : « Je voulais tout laisser à Paris / Je trouvais que rien ne valait le coup / Je voulais être partout à part ici / Je trouvais que rien n’avait de goût ». Ai-je perdu le nord ? est un appel à lâcher sa boussole quelques instants, à se laisser porter, et peut-être, à se perdre.

L'actualité de la musique chrétienne avec l'Ecole Pierre