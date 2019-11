Le Lac des cygnes, 1er ballet de Piotr Illitch Tchaikovsky

Après Schumann et Mozart, petit voyage en Russie avec l'un des plus grands génies de l'histoire de la musique classique : Tchaikovsky. Le Lac des cygnes est aujourd'hui connu de tous. Pourtant, sa genèse et sa création ne sont pas si claires. Pour a première fois, Vladimir Jurowski et le State Symphonic Orchestra of Russia enregistrent la version intégrale du ballet jamais entendue par son auteur, version proposée ici.