Un mouvement éducatif

Un mouvement d’Eglise

Un mouvement engagé dans le monde



Tout MEJiste



croit que, grâce à l’amour chrétien, un monde meilleur est possible

apprend les valeurs de solidarité, de paix et de dignité de l’homme

ose le défi de vivre l’aventure de l’amour gratuit offert à tous sans exception

est témoin de la beauté de la vie en communauté

propose l’offrande de sa propre vie

cultive des espaces de respect et d’éducation



