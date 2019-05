Le Midsummer festival d'Hardelot fête ses 10 ans

Pour son 10e anniversaire, le Midsummer Festival brillera de tous ses feux du 14 au 29 juin sur tout le site du château d’Hardelot et dans son magnifique théâtre élizabéthain.

Sébastien Mahieuxe, le directeur artistique, présente à nos auditeurs les nombreux événements de cette parenthèse baroque franco-anglaise, répartis en trois week-ends - très denses!

Vivre l’expérience baroque : la musique à la portée de tous.

Mélomanes, familles, randonneurs,… tous sont bienvenus sur le magnifique site naturel du château d'Hardelot. De nombreuses manifestations sont gratuites ou à un prix dérisoire:

- les samedis après-midi à 17 h "Music and Cup of tea" dans la chapelle du château. (Thé offert, of course!)

- les dimanches heureux: balades musicales dans les jardins le matin, spectacles ou ateliers pour les plus jeunes, concerts à 17 h au théâtre élisabéthain…

- après les concerts le samedi soir : les After, surprises musicales au bar sous les lampions

Vivre l'expérience baroque c'est aussi et surtout écouter les meilleurs interprètes actuels pour ce répertoire fascinant : l'Ensemble Diderot qui proposera en ouverture vendredi 14 juin une magnifique version de Didon et Énée de Purcell, puis Le Concert Spirituel à 22 h avec feu d'artifice, le contre-ténor Jakub Joseph Orlinski, Le King's Consort très apprécié lors de précédentes éditions, l'ensemble Correspondances pour un magnifique concert de clôture avec Psyché de Matthew Locke... et tant d'autres…

Toute la programmation sur : http://www.chateau-hardelot.fr/Agenda/LE-MIDSUMMER-FESTIVAL