Le mini-live avec Chloé M. !

Chloé derrière le micro, ce n’est pas un scoop pour l’équipe de RCF en Auvergne ni pour ses auditeurs. Depuis 2018, la jeune journaliste les accompagne chaque jour en leur distillant infos, reportages et bonne humeur. Mais une fois la lumière du studio éteinte, Chloé Vernet alias Chloé M. garde son micro ouvert pour assouvir sa passion : le slam.

Cette passionnée d’écriture depuis toute petite transmet, via « la poésie moderne », des histoires, son vécu, ses émotions. Le déclic ? « Il est venu il y a 8 ans. Un soir, ma petite sœur est rentrée du collège et m’a parlé d’un texte de Grand Corps Malade qu’elle avait étudié. Elle m’a dis tu devrais écouter, ça devrait te plaire… c’est ainsi qu’ j’ai découvert le slam. Depuis, je ne me suis jamais arrêté ». Quelques années plus tard, en 2018, celui « qui a popularisé le slam en France » rencontrera la jeune jurassienne et acceptera de poser sa voix sur l’un des titres de Respire, son deuxième album.

4e artiste à se prêter chez elle au jeu du « mini live » du 11/12 en Auvergne après Comme John, Tonio Escamez et Gens Bon Beur, Chloé M. nous fait découvrir pour l’occasion son tout dernier opus « Eclat de soleil », un hommage aux personnels soignants, mais « plus largement à tout le monde. On vit une période compliquée qui nous impacte tous différemment. C’était impossible de ne pas écrire de chanson dans cette période-là ».