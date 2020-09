Le monde des espions à découvrir à la Villette et l'actualité de la musique...

Espions, à découvrir à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris

Un essai nucléaire de faible intensité vient d'être détecté en République Occidentale, pays placé sous surveillance dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire. C'est à vous, visiteur, d'endosser le rôle d'agent de renseignement et de participer à la collecte des informations qui permettront de rédiger la note destinée au chef de l'Etat !

Guidé par les nombreux protagonistes de la fiction qui tient lieu de fil rouge à l'exposition, vous passerez de service en service et découvrirez l'organisation, les techniques et les métiers du monde singulier du renseignement, dont la discrétion est une seconde nature.

Inspirée du Bureau des Légendes dont elle reproduit certains décors, et conçue en partenariat avec les principaux acteurs du renseignement français, l'exposition Espions propose une expérience de visite immersive en trois parties : après une introduction présentant l'univers du renseignement français et une fois reçu le brief général de la mission, vous passerez à l'action en expérimentant de nombreux dispositifs interactifs propres à la réalité du travail des agents du renseignement. L'exposition s'achève avec l'analyse des données recueillies, dans une salle de crise identique à celle du Bureau des légendes, et par un focus sur six "affaires" contemporaines dans lesquelles les services de renseignement français et étrangers ont eu une action décisive.

Renseignements: http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/espions/lexposition/

L'actualité de la musique: spécial reprise

-Marina Kaye: 7 Billion

Marina Kaye est une chanteuse française révélée il y a quelques années par son premier single « Homeless », alors n°1 des ventes en France. Elle nous propose cette nouvelle ballade aux sonorités pop...

-Thomas Dutronc feat Jeff Goldblum: La belle vie

Extrait de l'album Frenchy sorti en juin 2020 de Thomas Dutronc. Ici il revisite avec Jeff Goldblum, la célèbre chanson de Sacha Distel.

La Belle Vie est une chanson composée par Sacha Distel et coécrite par Jean-Broussolle et Jack Reardon en 1962. Elle est devenue un standard de jazz en 1963 lorsque le chanteur américain Tony Bennett l'enregistra sous le titre The Good Life.

-​YCARE feat RED Axelle: A toi

Avant l'arrivée de leur album commun, Ycare et Axelle Red unissent leurs voix sur une reprise de la chanson "A toi" de Joe Dassin, confectionnée pour un album hommage qui paraître à l'automne à l'occasion du 40ème anniversaire de la mort du chanteur.

-Natalie Dessay: Toulouse

Nathalie Dessay a quitté les scènes d’opéra mais continue de chanter. Son album "Sur l'écran noir de mes nuits blanches" reprend les grands succès de Claude Nougaro. Elle admire à la fois le musicien et le poète. "Il était surtout un auteur extraordinaire. Ça se dit et ça s'écoute comme de la poésie à part entière, comme Brassens par exemple (...) Je propose vraiment un autre éclairage [à ses chansons]", poursuit-elle.