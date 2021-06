Le Musée Champollion de Vif et l'actualité de musique

Le Musée Champollion de Vif (Isère)

Installé dans le domaine « Les Champollion » à Vif, le musée Champollion est dédié à l’œuvre des frères Champollion et à la naissance de l’égyptologie. Acquise par le Département auprès des descendants de Jacques-Joseph Champollion-Figeac, frère aîné de l’égyptologue, la propriété familiale de Vif est l’objet depuis 2016 d’un ambitieux projet de rénovation architectural, paysager et muséographique permettant de valoriser toutes les composantes du domaine et de loger toutes les fonctions d’un musée moderne dans les volumes existants. Il repose sur la valorisation d’un fonds en grande partie inédit, à la forte cohérence patrimoniale.

Protégée au titre des Monuments historiques, la propriété témoigne des séjours dauphinois des deux frères. Tous en ces lieux signale leur présence et entretient leur souvenir : les ombrages du parc qu’ils appréciaient, la maison de maitre et ses décors intérieurs, le mobilier, les objets d’art et les effets personnels des deux hommes conservés par les descendants.

Pour en savoir plus: https://musees.isere.fr/musee/musee-champollion-2021



Le saviez-vous avec Vivianne Perret

Qui n’a pas rêvé un jour d’être totalement maître chez soi et pourquoi pas, de créer son propre pays, on en parle avec Vivianne Perret...

L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Julien Doré feat. Simone & Jean-Marc: Waf

Voici une chanson qui ne manque pas de chien si vous me permettez l'expresssion... Voici le nouvel extrait du dernier album de Julien Doré "Aimé" déjà vendu à 250 milles exemplaires. Un doux parfum d'été dans cette chanson que l'artiste interprète avec ses deux adorables chiens Simone et Jean-Marc...