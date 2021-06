Le musée de Gergovie (Puy-de-Dôme) et l'actualité de la musique

Le musée de Gergovie

Sur le mythique Plateau de Gergovie, au cœur de l’Auvergne, le Musée Archéologique de la Bataille vous replonge dans l’affrontement qui opposa Vercingétorix à Jules César. Sur plus de 600 m² d’exposition vivante et interactive, vestiges, multimédias et reconstitutions s’enchaînent.

Pour en savoir plus: https://musee-gergovie.fr/



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Sheila: Belle journée

Sheila est brillament revenu en 2021 avec l'album "Venue d'ailleurs". En voici un 3ème extrait après les singles "Tous yéyés" et "La rumeur". Voici "Belle journée" une balade folk pour débuter l'été...