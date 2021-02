Le Musée de la Romanité de Nimes et l'actualité de la musique

Le Musée de la Romanité de Nimes

le Musée de la Romanité lance sa visite virtuelle inédite à 360°. Au fil de six sections emblématiques du parcours, la visite alterne panoramas complets, zooms sur certaines oeuvres, points de vue uniques, angles inhabituels et commentaires des médiatrices du musée. Des contenus exclusifs ont été créés spécialement pour cette visite en ligne : immersion dans la maison de Gailhan, zoom sur le fronton des propylées de l'Augusteum et détour vers le lieu de sa découverte (les Jardins de la Fontaine à quelques kilomètres du musée), ou encore « off » du musée avec des images d'archive des installations d'oeuvres lors des travaux.

Pour visiter le musée: https://museedelaromanite.fr/visite-virtuelle

Incroyables Chrétiens

Dominique Boulc'h nous parle des incroyables chrétiens qui ont agit dans des très nombreux domaines



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Clou: Comme au cinéma

Titre extrait du premier album de la prométeuse chanteuse Clou "Orages". Pianiste de formation, Clou connait son premier émoi musical avec Simon&Garfunkel et cultive depuis un goût particulier pour la folk qu’elle compose, écrit et interprète. Influencée par Suzanne Vega, Joan Baez mais aussi Tété et Renaud, Clou chante principalement en anglais mais aussi en français en guitare voix des titres à l’univers épuré, sensible et ironique...

Deux duos dans l'actualité

-Grand Corps Malade feat Louane: Derrière le brouillard

Chanson extraite de l'album "Mesdames" de Grand Corps Malade... Album de duo. Derrière le brouillard", un morceau mêlant piano et arrangements électro pour narrer le pouvoir de guérison de la musique.

-Thomas Dutronc feat Jacques Dutronc: Le petit jardin

Version jazz et à deux voix d'un titre de 1972... Extrait de la réédition de l'album "Frenchy" de Thomas Dutronc sorti en 2020