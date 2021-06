Le Musée du vin de Champagne et d’archéologie et l'actu de la musique

Le Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale d'Epernay (Marne)

Avec plus de 2 000 objets exposés, le musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale d’Epernay raconte l’histoire du territoire champenois, depuis la formation de son sol il y a plusieurs millions d’années jusqu’à l’industrie du champagne aujourd’hui. Il prend ses quartiers dans le château Perrier, un étonnant bâtiment néo-Renaissance fermé depuis plus de vingt ans, qui a été entièrement restauré et réaménagé.

Pour en savoir plus: https://archeochampagne.epernay.fr/



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Raphaël: Je suis revenu

Dans un style épuré Raphaël adapte un poème de l'auteur russe Ossip Mandelstam, exprimant le nostalgique retour d’un homme dans la ville de son enfance.

La musique chrétienne avec Hippolyte Lebleu de l'Ecole Pierre

-École Pierre: Moi et ma maison

Ça y est !! L’album de l’école pierre est enfin sorti !! Après des mois de travail de création musicale, photographique et audiovisuelle, toute l’école Pierre est fière de vous présenter son projet Apôtre. Apôtre c’est un projet qui regroupe un EP de 6 titres, des clips et un magazine. À travers ce projet, nous voulions témoigner de ce que signifie pour nous être apôtre en 2021. Je vous propose d’en découvrir un peu plus sur ce projet avec la chanson Moi et ma maison, composée par Alizée Eyer. Initialement composé pour le mariage de sa soeur, ce chant est une invitation à se mettre au service du royaume et un encouragement pour toutes les personnes qui sont déjà au service de leurs églises.

-Meak: Altérité

Je vous avais présenté il y a quelques temps un tout nouveau genre d’album musical avec le devotionnel de dan luiten. Aujourd’hui je vous propose de découvrir l’album podcast, un format créatif et innovant tout droit sorti de l’imagination de Meak M-E-A-K, un rappeur chrétien aux textes engagés.

Meak nous emmène en voyage dans ses réflexions sur l’être humain inspirées par le livre « Création et chute » de Dietrich Bonhoeffer qui nous replonge dans le livre de la Genèse. Ce Podcast musical est en fait une discussion sur l’origine et l’essence de l’homme, entrecoupée par les réflexions mises en musique de notre artiste. Cet album s’appelle Imago Dei, à l’image de Dieu en français. Vous pouvez le retrouver sur la chaine YouTube de Meak. Il est le premier volet d’un triptyque qui suis le livre de Bonhoeffer et tout de suite je vous propose de découvrir Altérité, une chanson interprétée en featuring avec Matt Marvane et Corinne Simon, qui nous parle de notre relation avec les autres hommes eux aussi créatures merveilleuses de Dieu.