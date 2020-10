Le Musée-Hôtel Morin à Amboise

Aujourd'hui direction la ville d'Amboise pour découvrir ensemble le Musée-Hôtel Morin, le musée municipal de la ville créé en 1970.

Le Musée - Hôtel Morin fut la maison particulière de Pierre Morin, trésorier de Louis XII.

Construite entre 1501 et 1505, elle devint au XVIIIe siècle le palais ducal du duc de Choiseul, puis le siège de la mairie de la Révolution française aux années 1970.

Dès cette période, le bâtiment se transforme en musée regroupant des dépôts nationaux et les collections acquises par les municipalités successives.

Pour nous présenter ce site culturel nous recevons Alain Offroy, conseiller municipal délégué au patrimoine culturel et Justine Lemarchand, chargée de mission patrimoine à la mairie d'Amboise.

ville-amboise.fr