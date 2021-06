Le Musée maritime de la Rochelle et l'actualité de la musique

Le musée maritime de la Rochelle

Le musée maritime propose trois espaces de visite où vous pourrez plonger au cœur d’un univers marin passionnant. Entrez sous les pavillons colorés du musée et découvrez les différents espaces d’exposition qui retracent l’histoire maritime de La Rochelle.

Pour en savoir plus: https://museemaritime.larochelle.fr/



Incroyables chrétiens avec Dominique Boulc'h

Vaste sujet au coeur d'Incroyables Chrétiens, Dominique Boulc'h nous parle de la question sociale...



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Carla Bruni: Comme si c'était hier

C'est une version réarrangée et réalisée par Marc Collin (Nouvelle Vague), de cette chanson du nouvel album de Carla Bruni "Carla Bruni". Un titre chaleureux et remplis de légèreté. Carla Bruni sera en tournée partout en France dès cet automne et à l'Olympia le 26 janvier 2022.

L'invité de Radio Edit

Jour J pour la promo 2 de l'Ecole Pierre, après un an de formation et de travail sort l'EP "Apôtre". Découverte avec son directeur Guillaume Cail...

Pour en savoir plus: https://www.ecolepierre.com/