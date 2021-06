Le Muséoscope du Lac de Serre-Ponçon et l'actualité de la musique

Le muséoscope du Lac de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes)

La construction du barrage de Serre-Ponçon a été un bouleversement économique et social pour les départements des Hautes-Alpes et de l’Ubaye. En 1994, Gérard Ubrun, chef d’entreprise, réalise qu’il existe un vide autour de cette histoire. Il faut filmer les témoignages de personnes expropriées et construire un musée qui relate l’histoire des villages engloutis.

Avec le concours de ses enfants, de Jean-Luc Russier, architecte, de Marcel Barès, journaliste aujourd’hui décédé, il atteint son but. Au bout de quatre années de recherche, le Muséoscope du Lac ouvre ses portes.

Pour en savoir plus: http://museoscope-du-lac.com/fr/historique.html

L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Ycare: Tatoué

Single qui annonce le prochain album de l'artiste, le 5ème de sa carrière ou il fait appel au producteur à succès Renaud Rebillaud. Sur "Tatoué", Ycare chante les marques sur sa peau, témoins de ses expériences et ses blessures.

La sélection de Renaud Volle

-Sammy Decoster: Seul

Sammy Decoster nous raconte son besoin d’espace, de lumière à la faveur de rimes mélancoliques et d’arpèges légères. Les efforts pour avancer à contre-courant et sauver les rêves de leurs naufrages, la quête pour retrouver la beauté cachée des choses, et les liens clandestins. Il distille l’espoir de retrouvailles, à la tombée de l’ombre, et comme nous tous s’accroche à la lumière au bout du tunnel et des promesses qu’elle charrie.

-Kings of convenience: Rocky trail

12 ans après son dernier disque, Kings of Convenience sortira l'album "Peace or Love" dans quelques jours En attendant le duo indie folk propose le single "Rocky Trail".