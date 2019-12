Sujet : Le Negro Spiritual, inspiration pour les compositeurs classiques Afro-Américains.



THE KING MESSENGERS QUARTET

What A Friend We Have In Jesus ()

(LP) "The King Messengers Quartet-Precious Moments", His Master's Voice JCLP 53 (Afrique du Sud, 1960s).



UNDINE SMITH MOORE

Afro-American Suite for flute, cello & piano (Mvt.4 Allegro Molto)(2'00)

(CD) "Songs for the Soul", Albany TROY 1190 (US, 2010).



WILLIAM GRANT STILL

A Deserted Plantation (Mvt. 1 Spiritual)(3'30)

(CD) "William Grant Still-Piano Music", Naxos 8.559210 (EU, 2005).



WILLIAM C. BANFIELD

Cone Tone (string quartet)(Mvt. 1 Let Us Break)(2'40)

(CD) "William C. Banfield-Extentions of the Tradition", Innova 510 (US, 1996).



JOHN CARTER

Cantata (Mvt. 3 Sometimes I Feel Like A Motherless Child)(2'33)

(CD) Sence You Went Away, Albany TROY 387 (US, 1998).



STEPHEN MICHAEL NEWBY

Gospel Songs (Mvt. 1 Jesus Is On The Main Line)(4'14)

ADOLPHUS HAILSTORK

Three Spirituals (No.1 Everytime I Feel The Spirit)(2'55)

(CD) "Adolphus Hailstork-An American Port of Call", Naxos 8.559722 (EU, 2012).