Après avoir sorti son premier album "Mademoiselle Encore" avec 11 titres inédits aux sonorités pop électro, et l'enregistrement de son second album dont la sortie a été reporté.. JULINE et le chanteur londonien Jon Norris. ne se sont pas encore rencontrés mais pourtant leur premier duo commence à faire parler un peu partout avec le titre "Un jour nouveau", deuxième extrait du prochain album très attendu de JULINE.

