Le nouvel an avec Johann Sebastian Bach

Composées vraisemblablement à Leipzig de 1725 à 1729 les trois cantates de Johann Sebastian Bach évoquées dans l’émission, surprennent par leur effectif instrumental comprenant trompettes et timbales et par leur optimisme triomphant, que ne viennent troubler aucune angoisse, aucune tristesse.

Ton Koopman fait ici appel à son Orchestre Baroque d’Amsterdam avec qui il redonne à ces cantates tournées vers la lumière et l’espoir, toute leur force intérieure, dans un style irréprochable et dynamique.

Au programme, cantate 171 intégrale et extraits des cantates 16 et 41.