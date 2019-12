Le parc National amazonien,

Inaccessible depuis le littoral autrement que par avion ou par pirogue, il s'étend sur 33 900 kilomètres carrés de cette forêt équatoriale depuis la parution du décret de création au Journal officiel le 27 février 2007.

C'est le plus grand parc national français et de l'Union européenne. Il est constitué d’espaces appartenant au territoire des communes de Camopi, Maripasoula, Papaïchton, Saint-Élie et Saül. Il comprend l'ensemble des monts Arawa.



Dans le contexte du sommet de la Terre de Rio en 1992, le projet de parc fut initié le 4 juin 1992 sous l'impulsion de François Mitterrand, à travers un protocole d'accord, signé par les présidents des assemblées régionale et départementale, les ministres de l’Environnement, des Dom-Tom et de l’Agriculture et des Forêts. Ainsi naquit la Mission pour la Création du Parc national de Guyane en 1993.

Un premier projet datant de la fin 1995 fut rejeté en décembre 1997 en raison d'une consultation jugée insuffisante des populations locales.

Le 21 juin 1998, les accords de Twenké donnèrent lieu à la reconnaissance des droits des populations amérindiennes et businengue vivant dans l'enceinte du futur parc.

Le projet final fut présenté début 2006 et le 13 mars, fut publié au Journal Officiel l'arrêté portant prise en considération du projet de création du Parc national de Guyane dénommé « Parc amazonien de Guyane ».

La création du parc fut officialisée par le décret du 28 février 2007 malgré les réticences de divers acteurs du projet (conseil général, conseil régional…), et la première réunion du conseil d'administration eut lieu le 7 juin 2007.

Presentation du jeu Pense-Bet'

La forêt guyanaise est peuplée de nombreuses bêtes ! mais on y trouve aussi beaucoup d'hommes: chasseur, guide touristique, scientifique, garde nature, etc... dans cette jungle, chacun cherche des bêtes pour différentes raisons. Serez-vous vous mettre alors place ?