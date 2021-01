Le Pony Express (1)

Il fait partie de la conquête de l'ouest. C'est le pari fou des cavaliers postaux lancés à travers les plaines. Relier l'Est à l'Ouest du continent nord américain en 10 jours. Retrouvez le bus de Coast to Coast dans quelques minutes sur les traces du Pony Express !

Sur la piste nous écouterons: Elvis Presley, Blake Shelton, Melonie Cannon, Big Sandy and his Fly Rite Boys, Luke Combs et en fin de piste du blues avec Kim Wilson.