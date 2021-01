Le Pony Express (2)

L'aventure n'aura même pas durée 2 ans. Mais le Pony Express, le service de distribution du courrier de la côte Atlantique vers la côte Pacifique est entré dans l'histoire de la conquête de l'ouest. Une légende de l'ouest William Cody alias Buffalo Bill en a fait partie.

Sur la piste nous pourrons écouter: Elvis Presley, Frankie Ballard, Jackson Sloan, Hootie & the Blowfish, The Gibson Brothers et pour terminer du blues avec Awek ( des Toulousains sur le sol américain).